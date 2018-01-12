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СМИ рассказали о будущем российско-американских отношений
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    СМИ рассказали о будущем российско-американских отношений

    16:48  12 Января 2018  /обновлено: 16:48  12 Января 2018
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    Будущее российско-американских отношений

    Существует ли способ выйти из тупиковой ситуации в Украине? После того, как администрация Трампа решила одобрить поставку Украине смертоносного оружия, это стало острой проблемой для Москвы, считает профессор Московского государственного института международных отношений Андраник Мигранян.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Here's What's in Store for U.S.-Russia Relations (Будущее американо-российских отношений), опубликованной порталом The National Interest.

    По словам Миграняна, который имеет связи с высокопоставленными лицами в российском правительстве, большинство московской элиты считает, что минские соглашения не работают. Киев не собирается выполнять свою часть обязательств, и проблема только усугубляется решением Вашингтона вооружить украинское правительство.

    США начали поставки Украине летального вооружения

    Украина — из-за своего географического положения — стратегически важна для России. Гораздо больше, чем для Соединенных Штатов. Кроме того, Москва и Киев имеют культурные, этнические, экономические, языковые и религиозные связи.

    «Украина является экзистенциальной проблемой для России, и Россия не может позволить Украине быть частью НАТО или любого другого блока», — подчеркнул Мигранян.

    По его словам, для установления мира на Украине необходимо чтобы были выполнены три предварительных условия. Во-первых, Украина не будет частью никакого враждебного Москве альянса. Во-вторых, Киев должен дать более широкую автономию своим регионам. И в-третьих, русскоговорящие на Украине должны иметь возможность изучать свой язык и говорить по-русски, а также изучать свою культуру, несмотря на протесты украинских националистов.

    Поставка американского оружия Украине неизбежно приведет к еще большей напряженности в отношениях России с США, что усилит давление на Москву и заставит ее сопротивляться. Более того, такой шаг заставит Кремль все больше сближаться с Китаем в попытке противостоять Вашингтону. По мнению Миграняна, Москва приближается к моменту, когда она может вступить в полномасштабный военный союз с Китаем.

    США стоит тщательно продумать свои шаги — СМИ рассказали о будущем российско-американских отношений

    По мере того, как США обостряют отношения с Китаем, Россия становится еще более влиятельной. Китайцы понимают, что для того, чтобы иметь шанс бросить вызов США, им нужна Россия. Таким образом, Пекин, вероятно, будет поддерживать Москву, потому что не может позволить своему стратегическому союзнику пасть перед лицом американского давления. Да и Пекин не может противостоять США в одиночку.

    По мнению Миграняна, китайско-российский союз мощнее, чем Соединенные Штаты. И если Соединенные Штаты будут продолжать оказывать военное и экономическое давление на Россию, им придется столкнуться с последствиями в виде нового Евразийского блока, который бросит вызов их господству. Таким образом, Вашингтону стоит тщательно продумать свои шаги в отношении России, чтобы не допустить такой исход.

    «На самом деле, подталкивать Россию к военно-политическому союзу с Китаем во время финального противостояния было бы весьма опрометчиво. Это закончится катастрофой для всех», — сказал Мигранян.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #киев #украина #москва #трамп #китай #вашингтон
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