Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Нетаньяху — Песков

Москва, 12 января. Кремль своевременно сообщит о возможной встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Визит господина Аббаса в Москву готовится», — добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее палестинская сторона сообщила о возможном визите Махмуда Аббаса в Москву, который должен пройти 11-12 февраля 2018 года.

Кроме того, по словам Песков, Кремль уведомит журналистов в случае согласования контактов Путина и Нетаньяху по дипломатическим каналам.

Отметим, что Владимир Путин договорился о встрече с израильским премьер-министром во время телефонного разговора, прошедшего 1 января 2018 года. Сам Нетаньяху подтвердил, что собирается в «ближайшие недели» встретиться с президентом России.