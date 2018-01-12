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Потерявшийся хаски пришел в полицию Кемеровской области
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    Потерявшийся хаски пришел в полицию Кемеровской области

    14:21  12 Января 2018  /обновлено: 14:21  12 Января 2018
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    Потерявшийся хаски пришел в полицию Кемеровской области

    Кемерово, 12 января. Потерявшаяся во время прогулки собака породы хаски пришла к сотрудникам полиции Кемеровской области.

    Собака увязалась за сотрудником полиции и проводила его до отдела в Березовском. Животное лежала на крыльце, но позже его завели в помещение, где и накормили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Сотрудники полиции сделали фото и разместили объявление о найденной собаке, которая выглядела как домашняя, в социальных сетях.

    Хаски жил в это время у капитана внутренней службы Александры Бабошиной, которая решила приютить животное у себя. По словам женщины, собака, которую назвали Друг, предано слушается ее сына, сообщает «Газета Кемерова».

    Спустя время в отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что она является хозяйкой хаски и готова принести все необходимые документы. Она отметила, что собака убежала во время прогулки, и женщина со всей семьей искали питомца и не ожидали, что пес может прийти в полицию.

    Напомним, президент России Владимир Путин исполнил мечту двенадцатилетней девочки из села Белый Яр, которая мечтала о собаке. Девочка-подросток написала письмо президенту России и рассказала о своем главном желании. Владимир Путин исполнил мечту и подарил хаски.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемеровская область #хаски
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