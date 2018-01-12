Захарова озвучила приблизительные сроки проведения сирийского конгресса в Сочи

Москва, 12 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона исходит из того, что сирийский конгресс в Сочи пройдет в конце января.

Захарова озвучила приблизительные сроки проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что работа над списками участников мероприятия активно продолжается.

«На сегодняшний момент мы исходим из конца января, — сказала дипломат, отвечая на вопрос о сроках проведения мероприятия», — констатировала дипломат.

Захарова обратила внимание, что, как только МИД РФ сможет подтвердить точные сроки и списки приглашенных — представители ведомства обязательно это сделают.

Предполагается, что в Конгрессе национального диалога Сирии примут участие порядка 1,5 тысячи делегатов.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что в Дамаске ведет работу российская межведомственная группа для переговоров с сирийским правительством и встречи с президентом страны Башаром Асадом. Глава государства отметил, что идет обсуждение подготовки конгресса Сирийского нацдиалога в Сочи.