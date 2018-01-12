Военные рассказали об устройстве бомб с атаковавших Хмеймим дронов

Москва, 12 января. В министерстве обороны России сообщили, что использованную в БПЛА боевиков взрывчатку нельзя было изготовить в «кустарных условиях».

Специалисты военного ведомства РФ сообщили, что вещество ТЭН (тетранитропентаэритрит), использованное при создании самодельных взрывных устройств, которыми были оснащены БПЛА боевиков, атаковавшие «Хмеймим», по мощности превосходит гексоген. Боевики не могли приготовить его в кустарных условиях или в подпольной лаборатории.

«Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», — заявили эксперты.

Военные специалисты особо отметили, что сборка ударных беспилотников, использованных боевиками, представляет сложную инженерную задачу, которая требует специальной подготовки, знаний и специфического опыта.

После атаки боевиков на базы «Хмеймим» и «Тартус» в ночь на 6 января президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны РФ значительно усилило систему безопасности своих объектов в Сирии.