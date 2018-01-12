Кремль прокомментировал вопрос о статусе ДНР и ЛНР

Москва, 12 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе ДНР и ЛНР необходимо обсуждать между их представителями и киевскими властями.

«Что касается республик, то это вопрос, который должен обсуждаться между представителями этих республик и Киевом, потому что именно республики и Киев являются сторонами конфликта», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также напомнил, что Россия не относится к сторонам конфликта в Донбассе.

Ранее Песков рассказал о переговорах президента России Владимира Путина и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Ранее в СМИ появилась информация, что политики обсуждали новый этап обмена пленными в Донбассе.

Напомним, что в конце прошлого года на Украине прошел масштабный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Так, Киеву было передано 73 человека, а ДНР и ЛНР — 73 и 165 человек соответственно. Этот обмен был бы невозможен без помощи президента Владимира Путина, который провел переговоры с Виктором Медведчуком, а также лидерами ДНР и ЛНР.