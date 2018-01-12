Глава ЦИК РФ рассказала, как россиянам за рубежом проголосовать на выборах-2018

Москва, 12 января. Граждане России, проживающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах президента РФ в 2018 году, обратившись на портал госуслуг или в российское посольство. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Они могут позвонить в ЦИК, телефон есть, они могут написать на портал «Госуслуг», если они граждане России. Они могут обратиться в посольства: напишут заявления, и они попадут в систему ГАС «Выборы». Нет никаких проблем», — сказала Памфилова.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин намерен баллотироваться на пост президента России в качестве самовыдвиженца. Накануне предвыборный штаб Путина объявил о завершении сбора средств в избирательный фонд.