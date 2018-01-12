Милонов: Нужно идти на участки и делать свой выбор

Россияне в Сирийской Арабской Республике смогут проголосовать на выборах президента России в марте 2018 года. Голосование будет организовано в посольстве РФ в Дамаске, сообщил член российского Центризбиркома Василий Лихачев.

Наши соотечественники, находящиеся в Сирии по долгу службы, понимают всю важность этого события, поэтому и нам, тем кто живет и работает в российских городах, нужно идти на участки и делать свой выбор, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

«На территории Сирийской Арабской Республики будет организовано голосование в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами. В посольстве РФ в Дамаске и в других точках», — подчеркнул Лихачев.

«Почему у людей находящихся в Сирии есть запрос на голосование? Потому что они прекрасно понимают важность избирательного процесса. Наши военные, а в основном именно они находятся в САР, каждый день видят результат того, на что опиралась сирийская демократическая оппозиция. И к чему это все привело? К захвату страны боевиками, к началу военных действий, смертям простых людей. Они даже сейчас отказываются признать легитимность действующего президента Башара Асада», — поясняет ситуацию Милонов.

При этом народный избранник считает, что российская и сирийская оппозиция мало чем отличаются, так как для них важно не само голосование и его результат, а снижение моральной легитимности выборов.

«Даже находящиеся в Сирии по долгу службы россияне понимают всю важность избирательного процесса, поэтому и нам нужно идти на участки и делать свой выбор. Я же лично расцениваю это голосование как некий плебисцит о доверии президенту», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, выборы президента России состояться 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Проголосовать на 360 с лишним зарубежных участках смогут более 1,8 миллиона россиян, состоящих на консульском учете. При этом число избирателей за пределами нашей страны может оказаться больше за счет российских туристов.

Президент России Владимир Путин примет участие в выборах в качестве кандидата. На этой неделе он посетил свой предвыборный штаб.

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