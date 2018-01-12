Выборы-2018: Памфилова предостерегла СМИ от ошибок при освещении избирательной кампании

Москва, 12 января. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обратилась к СМИ с призывом быть корректными при освещении избирательной кампании и предстоящих выборов президента России.

«Бывают ошибки в СМИ. Одно издание написало в заголовке, что те сотрудники ЦИК, которые собирали подписи, будут уволены. Что из этого следует? Что кто-то из сотрудников ЦИК собирал подписи. Эта небрежность в названии. Этого нет и не может быть», — отметила Памфилова, выступая на заседании ЦИК.

Она заявила, что в данном случае даже не вполне понятно, является ли данная небрежность умышленной дезинформацией или просто ошибкой.

Памфилова напомнила, что ЦИК неоднократно разъяснял, что представители избирательных комиссий любого уровня не занимаются сбором подписей.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что зачастую внимание читателей привлекают только заголовки новостей, поэтому чрезвычайно важно, чтобы вся информация была тщательна проверена.

Напомним, ранее РБК выпустил информационный материал, посвященный распределению комплексов обработки избирательных бюллетеней, в котором были использованы некорректные формулировки.

Отметим, избирательная кампания в России стартовала 18 декабря 2017 года. Единый день выборов президента РФ назначен на 18 марта текущего года.

Как свидетельствуют данные всевозможных социологических опросов, большинство россиян на предстоящих выборах планируют поддержать действующего президента страны Владимира Путина. В конце прошлого года о своем намерении отдать голос за российского лидера рассказали 67% жителей РФ.