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Россия
Выборы-2018: Жириновский призвал депутатов Госдумы скинуться по миллиону на его избирательную кампанию
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    Выборы-2018: Жириновский призвал депутатов Госдумы скинуться по миллиону на его избирательную кампанию

    14:09  12 Января 2018  /обновлено: 15:06  12 Января 2018
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    Выборы-2018: Жириновский призвал депутатов Госдумы скинуться по миллиону на его избирательную кампанию

    Москва, 12 января. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты на выборах президента России в 2018 году Владимир Жириновский обратился к депутатам Госдумы с призывом «скинуться» по одному миллиону рублей на его избирательную кампанию.

    Об этом Жириновский написал в пятницу в своем Telegram-канале. Свое предложение лидер ЛДПР аргументировал тем, что в 2018 году он будет единственным депутатом Госдумы, участвующим в выборах в качестве кандидата.

    «В этот раз я единственный депутат Госдумы, который баллотируется на пост президента. Поэтому я предлагаю всем парламентариям, моим коллегам от всех фракций проявить солидарность и сделать переводы на мой избирательный счет. Например, по миллиону рублей», — заявил он.

    Жириновский добавил, что «Госдума – другая ветвь власти», и парламентариям следует оказывать друг другу поддержку.

    Выборы-2018: Жириновский призвал депутатов Госдумы скинуться по миллиону на его избирательную кампанию

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания стартовала 18 декабря. Владимир Жириновский участвует в выборах как кандидат от ЛДПР, КПРФ представит директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, партию «Яблоко» — один из ее основателей Григорий Явлинский.

    Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в его поддержку. Как ранее показали социологические опросы, уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #жириновский #выборы2018
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