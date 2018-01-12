Выборы-2018: Жириновский призвал депутатов Госдумы скинуться по миллиону на его избирательную кампанию

Москва, 12 января. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты на выборах президента России в 2018 году Владимир Жириновский обратился к депутатам Госдумы с призывом «скинуться» по одному миллиону рублей на его избирательную кампанию.

Об этом Жириновский написал в пятницу в своем Telegram-канале. Свое предложение лидер ЛДПР аргументировал тем, что в 2018 году он будет единственным депутатом Госдумы, участвующим в выборах в качестве кандидата.

«В этот раз я единственный депутат Госдумы, который баллотируется на пост президента. Поэтому я предлагаю всем парламентариям, моим коллегам от всех фракций проявить солидарность и сделать переводы на мой избирательный счет. Например, по миллиону рублей», — заявил он.

Жириновский добавил, что «Госдума – другая ветвь власти», и парламентариям следует оказывать друг другу поддержку.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания стартовала 18 декабря. Владимир Жириновский участвует в выборах как кандидат от ЛДПР, КПРФ представит директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, партию «Яблоко» — один из ее основателей Григорий Явлинский.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в его поддержку. Как ранее показали социологические опросы, уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за Путина.