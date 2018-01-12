Выборы-2018: штаб Путина собрал на треть больше требуемого законом числа подписей

Москва, 12 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал уже 408 тысяч подписей россиян, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Старт сбора подписей в поддержку действующего российского президента был дан 5 января этого года. Путин заявил о намерении участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, поэтому ему необходимо было собрать 300 тысяч голосов сторонников.

Как выяснилось, уже 12 января количество собранных подписей россиян оказалось на треть больше необходимого законом числа.

«По состоянию на утро 12 января собрано 408349 подписей», — приводит слова Кондрашова РИА Новости.

Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты на выборах президента России в 2018 году Владимир Жириновский обратился к депутатам Государственной думы с призывом «скинуться» по одному миллиону рублей на его избирательную кампанию.

Владимир Путин. Биография