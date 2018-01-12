Песков рассказал, как будет осуществляться идея Путина о передаче Киеву кораблей из Крыма

Москва, 12 января. Параметры возвращения военной техники из Крыма на Украину станут известны после переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Украине военную технику из Крыма, не смотря на то, что она находится в плачевном состоянии. При этом Россия готова пригласить украинских военных для утилизации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке.

«Конечно, для определения всех параметров... нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе», — сказал Песков.

Накануне Владимир Путин провел встречу с руководством российских печатных СМИ и информагентств. В ходе встречи глава государства напомнил, что Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма. При этом в 2014 году из Крыма на Украину было направлено несколько эшелонов с вооружением.