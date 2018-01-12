Выборы-2018: Путин проведет турне по регионам России

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин проведет турне по регионам России перед выборами главы государства в марте этого года, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Перед выборами президента 18 марта Путин проведет турне по регионам России. По некоторым данным, российский лидер посетит восемь субъектов страны.

В настоящее время Федеральное агентство новостей уточняет, какие именно регионы посетит действующий глава страны.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. Для этого российскому лидеру необходимо собрать 300 тысяч подписей россиян. По последним данным, избирательный штаб Путина собрал уже 408 тысяч подписей жителей страны. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Владимир Путин. Биография