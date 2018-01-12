Сирия в паутине «серых схем»: кому выгодна провокация с атакой БПЛА на Хмеймим и Тартус

По словам президента России Владимира Путина, попытка атаковать российские базы Хмеймим и Тартус с помощью беспилотных летательных аппаратов является провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей между Россией, Турцией и Ираном. Об этом он заявил на состоявшейся накануне встрече с руководством российских печатных СМИ и информагентств:

«Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию».

Владимир Путин отметил, что нападения были хорошо подготовлены:

«Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы — хочу это подчеркнуть — закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера».

Президент рассказал, что непосредственно перед встречей обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе, и ситуацию с атакой на российские военные базы:

«Я перед тем, как войти в этот зал, прям вот из соседнего кабинета говорил с президентом Турции, мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство не имеют к этому инциденту никакого отношения».

Владимир Путин отметил, что хотя территорию, с которой были запущены БПЛА, атаковавшие Хмеймим и Туртус, по договоренностям должна была контролировать Турция, пока ей это не удается.

«Но и сделать это не просто. Когда мы выставили наши посты военной полиции, там бандиты пошли в наступление, фактически они [посты] оказались в окружении, и в силу слаженных, профессиональных действий наших военных — и летчиков, и спецподразделений — нам удалось сделать там коридор и вывести оттуда всех без потерь».

Напомним, как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, ночью с 5 на 6 января была совершена попытка атаковать российские военные базы в Сирии с помощью 13 беспилотников: 10 ударных БПЛА приближались к авиабазе Хмеймим и 3 — к пункту материально-технического обеспечения Тартус. Однако российским военным удалось предотвратить атаку, уничтожив семь беспилотников посредством зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и перехватив шесть с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, кому могла быть выгодна подобная провокация:

«Выгодно тем, кто старается противодействовать союзу России, Турции и Ирана, тем силам, которые на сегодняшний день надеются на реванш в Сирии, тем силам, которые помогали и так называемой «умеренной» оппозиции, и «Исламскому государству»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ)».

Эти силы, по мнению нашего собеседника, и организовали провокацию, которая по замыслу должна была разбить теплые, дружеские, союзнические отношения между Россией и Турцией:

«Потому что запуск был произведен из зоны деэскалации, которую контролирует и обязана наводить там порядок Турция. Естественно, получается, что якобы Турция задействована в этой провокации. Вот почему Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и, судя по всему, убедил его, что Турция к этому не причастна. Прогнозируемо, кто эту провокацию совершил за очень большие деньги, но в открытой публичной плоскости ни одно официальное ведомство, а, тем более, наш президент не артикулирует название конкретной страны, которая готовила это нападение».

Эксперт предположил, в данной ситуации это сложно сделать:

«На сегодняшний день существует много серых схем, и есть много организаций, которые косвенно, в определенной степени могут соотноситься с какими-то государствами. Но даже в этом случае обвинения будут не совсем объективными — это первое. Второе: Генеральный штаб Вооруженных сил России установил, благодаря своим экспертам, что основа взрывчатых веществ — ТЭН — мог быть изготовлен, например, на украинских промышленных предприятиях, но официальный Киев отрицает свое участие в нападении на российские базы в Сирии. Таким образом, мы можем говорить, что существуют силы противодействия, которые продолжают на сегодняшний день сопротивляться официальному Дамаску и сотрудничеству России, Турции и Ирану для того, чтобы не допустить построения мирной жизни в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.