На Украине согласились принять щедрое предложение Путина

Киев, 12 января. Бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр этой страны Юрий Ехануров не согласился с заявлениями командующего ВМУ ВСУ Игоря Воронченко о том, что почти вся оставшаяся в Крыму украинская боевая техника отремонтирована.

По словам Еханурова, корабли и самолеты годятся только на металлолом. Однако Киев, как считает он, примет предложение президента России Владимира Путина о передаче техники из Крыма, чтобы потом реализовать ее с этой целью.

«Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием возьмут и сдадут его. Потому что все раскурочено уже. Даже, когда в 2014 году кое-что забирали, это был уже… металлолом – звучит мягко», – сказал Ехануров в эфире украинского телеканала 112.

Он подчеркнул, что эта военная техника – «уже вчерашний и позавчерашний день».

Напомним, о том, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, президент РФ Владимир Путин заявил 11 января.

«Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — добавил он на встрече с главами российских печатных СМИ.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли.

Он напомнил, что Украине передавали часть техники до начала боевых действий в Донбассе, однако затем процесс прекратился в связи с «кровопролитием в самой Украине».

По словам пресс-секретаря, параметры возвращения кораблей станут ясны после появления реакции Киева, уточняет «Газета.Ru».