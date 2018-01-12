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На Украине согласились принять щедрое предложение Путина
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    На Украине согласились принять щедрое предложение Путина

    14:16  12 Января 2018  /обновлено: 14:16  12 Января 2018
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    На Украине согласились принять щедрое предложение Путина

    Киев, 12 января. Бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр этой страны Юрий Ехануров не согласился с заявлениями командующего ВМУ ВСУ Игоря Воронченко о том, что почти вся оставшаяся в Крыму украинская боевая техника отремонтирована.

    По словам Еханурова, корабли и самолеты годятся только на металлолом. Однако Киев, как считает он, примет предложение президента России Владимира Путина о передаче техники из Крыма, чтобы потом реализовать ее с этой целью.

    «Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием возьмут и сдадут его. Потому что все раскурочено уже. Даже, когда в 2014 году кое-что забирали, это был уже… металлолом – звучит мягко», – сказал Ехануров в эфире украинского телеканала 112.

    Он подчеркнул, что эта военная техника – «уже вчерашний и позавчерашний день».

    Напомним, о том, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, президент РФ Владимир Путин заявил 11 января.

    «Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — добавил он на встрече с главами российских печатных СМИ.

    Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли.

    Он напомнил, что Украине передавали часть техники до начала боевых действий в Донбассе, однако затем процесс прекратился в связи с «кровопролитием в самой Украине».

    По словам пресс-секретаря, параметры возвращения кораблей станут ясны после появления реакции Киева, уточняет «Газета.Ru».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #украина #техника #корабли #выборы2018 #металлолом
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