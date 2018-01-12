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МИД РФ отреагировал на попытки США сорвать проведение Конгресса нацдиалога САР в Сочи
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    МИД РФ отреагировал на попытки США сорвать проведение Конгресса нацдиалога САР в Сочи

    13:53  12 Января 2018  /обновлено: 14:03  12 Января 2018
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    МИД РФ отреагировал на попытки США сорвать проведение Конгресса нацдиалога в САР

    Москва, 12 января. В министерстве иностранных дел России удивлены открытому противодействию Вашингтона проведению Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «Становится понятным, почему те или иные группы сирийской оппозиции заявляют о том, что думают или у них нет четкой позиции по участию в Конгрессе. Поражает, что США совершенно открыто говорят о том, что будут противодействовать проведению Конгресса», — заявила Захарова.

    Представитель МИД России также напомнила о словах помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, заявившего, что Вашингтон намерен действовать по Сирии через ООН «в противовес» Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.   

    Захарова подчеркнула, что непонятно, знает ли Саттерфилд о том, что ранее Москву посещал спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Во время встречи с руководителями российского МИД и Минобороны тогда обсуждалось подключение ООН к проведению Конгресса по сирийской проблематике в Сочи. Тем удивительнее выглядят теперь попытки Вашингтона сорвать проведение Конгресса, отметила Захарова. 

    Напомним, Конгресс национального сирийского диалога состоится в Сочи 29-30 января. В рамках мероприятия своим видением ситуации в САР смогут поделиться как представители правительства Сирии, так и члены оппозиции — и внешней, и внутренней.

    Отметим, инициатором проведения Конгресса национального диалога Сирии является президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин. Биография.  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #мид рф #сочи #конгресс национального диалога
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