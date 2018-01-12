Дипломаты России и Израиля обсудили Сирию и палестино-израильское урегулирование

Москва, 12 января. В пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, сообщает российский МИД.

На встрече дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, были затронуты вопросы урегулирования сирийского конфликта, а также положение дел на палестино-израильском направлении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные темы российско-израильских двусторонних отношений.

Напомним, в декабре США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля, что вызвало протесты среди жителей Палестины. С резкой критикой данного решения выступили лидеры как ближневосточных, так и европейских государств.

Военные действия в Сирии продолжаются с 2011 года. В минувшем декабре сирийской армии при поддержке ВС РФ удалось разбить основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР. В связи с этим 11 декабря президент России Владимир Путин отдал указ о начале вывода российских войск из Сирии.

В настоящее время на территории САР продолжают функционировать военная база РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет согласована дата встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху.

1 Организация запрещена на территории РФ.