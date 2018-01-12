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Дипломаты России и Израиля обсудили Сирию и палестино-израильское урегулирование
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    Дипломаты России и Израиля обсудили Сирию и палестино-израильское урегулирование

    13:50  12 Января 2018  /обновлено: 14:01  12 Января 2018
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    Дипломаты России и Израиля обсудили Сирию и палестино-израильское урегулирование

    Москва, 12 января. В пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, сообщает российский МИД.

    На встрече дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, были затронуты вопросы урегулирования сирийского конфликта, а также положение дел на палестино-израильском направлении.

    Кроме того, стороны обсудили актуальные темы российско-израильских двусторонних отношений.

    Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

    Напомним, в декабре США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля, что вызвало протесты среди жителей Палестины. С резкой критикой данного решения выступили лидеры как ближневосточных, так и европейских государств.

    Военные действия в Сирии продолжаются с 2011 года. В минувшем декабре сирийской армии при поддержке ВС РФ удалось разбить основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР. В связи с этим 11 декабря президент России Владимир Путин отдал указ о начале вывода российских войск из Сирии.

    В настоящее время на территории САР продолжают функционировать военная база РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет согласована дата встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #израиль #мид рф #палестина
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