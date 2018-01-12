Армия Сирии отбила атаки террористов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

Хама, 12 января. Боевики предприняли попытку крупного наступления против правительственных сил Сирии сразу на трех фронтах.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что за минувшие сутки правительственным войскам и Силам народной самообороны удалось установить контроль над семью населенными пунктами в районе города Ханассер к югу от Алеппо. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) предприняли попытку контратаки, но были вынуждены отступить с крупными потерями.

Накануне в провинции Идлиб сирийская армия ликвидировала в районе стратегически важной авиабазы Абу ад-Духур не менее 20 исламистов «Ан-Нусры» во главе с полевым командиром, известным под именем Хаттаб аль-Габи. На севере провинции Хама около поселения Атшан серьезные потери понесли боевики группировок «Файлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш ан-Наср», некоторые из которых входят в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия».

Наступление САА в этих районах ведется под прикрытием ВКС РФ. Ранее стало известно о сокращении контингента российских войск в Сирии, однако по указанию президента России Владимира Путина в САР сохранятся военные базы «Тартус» и «Хмеймим».

1 Организация запрещена на территории РФ.