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Армия Сирии отбила атаки террористов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб
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    Армия Сирии отбила атаки террористов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

    14:06  12 Января 2018  /обновлено: 14:06  12 Января 2018
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    Армия Сирии отбила атаки террористов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

    Хама, 12 января. Боевики предприняли попытку крупного наступления против правительственных сил Сирии сразу на трех фронтах.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что за минувшие сутки правительственным войскам и Силам народной самообороны удалось установить контроль над семью населенными пунктами в районе города Ханассер к югу от Алеппо. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) предприняли попытку контратаки, но были вынуждены отступить с крупными потерями.

    Накануне в провинции Идлиб сирийская армия ликвидировала в районе стратегически важной авиабазы Абу ад-Духур не менее 20 исламистов «Ан-Нусры» во главе с полевым командиром, известным под именем Хаттаб аль-Габи. На севере провинции Хама около поселения Атшан серьезные потери понесли боевики группировок «Файлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш ан-Наср», некоторые из которых входят в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия».

    Наступление САА в этих районах ведется под прикрытием ВКС РФ. Ранее стало известно о сокращении контингента российских войск в Сирии, однако по указанию президента России Владимира Путина в САР сохранятся военные базы «Тартус» и «Хмеймим».

    Армия Сирии отбила атаки террористов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #алеппо #хама #вкс рф
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