Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

Москва, 12 января. В пятницу, 12 января, вероятнее всего, будут зарегистрированы первые 264 доверенных лица кандидата в президенты на выборах 2018 года Владимира Путина. Андрей Кондрашов, который уже является пресс-секретарем предвыборного штаба Путина, сегодня впервые станет его доверенным лицом. В этом списке, по словам Кондрашова, есть люди, которые уже были вместе с Владимиром Путиным в 2012 году, а также новые лица — ректор МГИМО Анатолий Торкунов и певица Полина Гагарина.

«Предложения по доверенным лицам делал оргкомитет штаба, но Владимир Путин лично вносил свои правки и подписывал весь этот список лиц, — рассказал Андрей Кондрашов. – Тех 264-х, которые были переданы в Центризбирком 11 января. ЦИК, возможно уже сегодня объявит по согласованию первого списка. Всего до конца января избирательный штаб будет подавать в целом до 600 человек. То есть будет сформирована вторая часть списка, может еще и третья часть».

Те, кто будет сегодня зарегистрирован, смогут уже действовать от имени кандидата президента, либо по его поручению. В этом списке, по словам Кондрашова, люди так или иначе уже выражавшие публично свою позицию. Эти люди, в первую очередь, будут заниматься предвыборной агитацией. Они имеют право на публике представлять предвыборную программу кандидата, выступать на различных мероприятиях, встречаться с избирателями, участвовать в агитационных мероприятиях, заверять подписные листы, могут присутствовать в Центризбиркоме при проверке этих листов.

Кондрашов, говоря о том, что сам попал в первый список, сказал: «Я никогда не скрывал свою позицию, как и никто из этих первых 264-х человек».

«Поэтому, конечно, мне приятно. Это определенная, даже высочайшая степень доверия», — заключил он.

Грядущие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Как показывают социологические опросы, уже сейчас почти 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

Биография Владимира Путина.