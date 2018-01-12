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Общество
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Путин выводит Россию на новые орбиты развития — Руслан Осташко
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    Путин выводит Россию на новые орбиты развития — Руслан Осташко

    13:21  12 Января 2018  /обновлено: 13:21  12 Января 2018
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    Владимир Путин посетил с рабочим визитом ТВЗ

    За последние полтора месяца Владимир Путин посетил два крупных промышленных предприятия — «Горьковский автомобильный и Тверской вагоностроительный заводы». Это говорит о желании главы государства возродить промышленность в России и поднять ее на совершенно новый уровень. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

    Отметим, в начале декабря президент побывал на юбилее Горьковского автомобильного завода, где, отвечая на вопрос одного из сотрудников, заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента России. При этом 10 января глава государства провел рабочую встречу с работниками Тверского вагоностроительного завода, где высоко оценил производимую продукцию.

    «Посмотрел вашу новую продукцию — супер, просто класс! Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые образцы. Это и вас должно радовать, и пассажиров будет радовать», — сказал Владимир Путин.

    В настоящее время в Твери выпускается больше 50 модификаций вагонов, хотя еще пару лет назад моделей было в разы меньше. Так, в 2009 году предприятие и вовсе перешло на неполную рабочую неделю, столкнувшись с двукратным снижением заказов. Тем не менее, руководство завода постепенно наладило производство электропоездов, стали делать кузова трамваев и вагонов метро.

    Путин выводит Россию на новые орбиты развития — Руслан Осташко

    «Вообще Россия должна стать страной заводов — мы должны возродить промышленность,  поднять ее на мировой уровень. Президент подчеркивает, что это уже делается, и приводит в пример лучшие заводы страны — ГАЗ, ТВЗ. К слову, в своей предвыборной кампании глава государства также делает ставку на развитие цифровой экономики и ее интеграции в производство. Тем самым Путин выводит Россию на новые орбиты развития», — поясняет эксперт.

    По мнению собеседника ФАН, объявив о своем выдвижении на пост президент, Владимир Путин продемонстрировал, что в развитии нового общества, глава России делает ставку на простых людей — работников различных предприятий, сотрудников медицинских учреждений, учителей.

    «Президент доверяет простому народу, а не элитам, олигархам или так называемой самопровозглашенной интеллигенции. Поэтому нужно четко понимать, что Владимир Путин — это народный президент. А элита, «интеллигенция» либо подстраиваются под новый уклад российской действительности и начинает инвестировать в эти производства, либо находятся на отшибе, в оппозиции», — продолжает Осташко.

    Россия должна развивать производство

    Политический аналитик также уверен, что у Российской Федерации есть все необходимое для перехода к четвертой промышленной революции, которая последние два-три года проходит по всему миру. Однако усиление промышленного потенциала России невозможно без введения цифровой экономики.

    «Действительно, создать в России эффективную промышленность невозможно без активного развития цифровой экономики. Причем цифровая экономика — это не только блокчейн и Java, это целая система изменений во всех сферах жизни. Мы можем перенимать опыт Китая, однако нужно понимать, что Китай совершил технологический рывок из-за дешевой рабочей силы и огромного количества людей. Нам же за счет развития технологий и цифровой экономики предстоит совершить революцию с минимальным набором людей. Но населения нам хватит. Планы — есть, предпосылки для того чтобы это все реализовалось — есть, сможем ли мы это сделать или нет — зависит только от нас», — заключил Осташко.

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #россия #китай #газ #выборы-2018 #предприятия #революция #выборы2018 #твз
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