Выборы-2018: встреча доверенных лиц Путина запланирована на конец января

Москва, 12 января. Встреча доверенных лиц действующего главы государства и кандидата на выборах президента России в 2018 году Владимира Путина может пройти в конце января.

О таких планах рассказал в пятницу один из доверенных лиц.

«Встреча доверенных лиц должна состояться в самом конце месяца, в промежутке с 29 по 31 января», — сообщил он РИА Новости.

Источник добавил, что в настоящее время точная дата встречи согласовывается.

Напомним, ранее стало известно, что ЦИК РФ в пятницу зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина. Как сообщала сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства список доверенных лиц Путина расширится до 500 человек. В настоящее время в него входят эстрадный певец Лев Лещенко, кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, главный редактор RT Маргарита Симоньян, продюсер Иосиф Пригожин.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Официально президентская кампания стартовала 18 декабря.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время на территории РФ проходит сбор подписей в его поддержку. Как показали опросы социологов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос на выборах за Путина.

Владимир Путин. Биография.