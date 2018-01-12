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#Соцсети
Сегодня в Сети: Путина благодарят за встречу со школьниками, Собчак ругают за корпоратив на Бали
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    Сегодня в Сети: Путина благодарят за встречу со школьниками, Собчак ругают за корпоратив на Бали

    13:28  12 Января 2018  /обновлено: 13:40  12 Января 2018
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    Сегодня в Сети: Путина благодарят за встречу со школьниками, Собчак ругают за корпоратив на Бали

    Сегодня в Интернете, 12 января. Пользователи соцсетей активно обсуждают встречу Владимира Путина со школьниками, написавшими лучшие сочинения о будущем России, и ругают Ксению Собчак за корпоратив, который она провела на Бали в разгар подписной кампании. Федеральное агентство новостей представляет подборку последних трендов соцсетей.

    Путин призвал школьников совершенствоваться каждый день

    Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

    На этой встрече глава государства высказался за обновление системы подготовки кадров в России.

    «Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой, совершенствоваться, и только в этом случае всегда будешь на гребне успеха, на пике своих возможностей», — процитировал Владимира Путина в своем Facebook Роберт Уразов, генеральный директор WorldSkillsRussia.

    А еще Владимир Путин признался, что сам периодически обращается к специалистам, чтобы «некоторые вещи для себя прояснить». В частности, перед публичными выступлениями ему доводилось уточнять у филологов, как правильно ставить ударение в тех или иных словах. Об этом президент рассказал, когда одна из школьниц, победивших в конкурсе сочинений, сделала ему комплимент по поводу его владения русским языком.

    Отметим, что о встрече президента со школьниками высказалась и телеведущая Ксения Бородина.

    «Слышала, что сегодня президент встретился со школьниками, которые победили во Всероссийском конкурсе сочинений. Думаю, это правильно — общаться с молодежью, ведь им жить в будущей стране и развивать ее. Я бы хотела, чтобы мои дети могли влиять на ход событий, предлагали решения и воплощали в жизнь свои идеи и проекты», — написала Ксения Бородина в своем Instagram.

    Ксения Собчак оправдывается за корпоратив на Бали

    Накануне стало известно, что потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак в самый разгар своей подписной кампании улетела на Бали, чтобы провести там корпоратив для миллиардера Александра Рослякова. Сообщил об этом в Twitter не кто-нибудь, а соратник Алексея Навального Георгий Албуров.

    «Как человек, облазивший весь Магадан и Барвиху, не могу остаться в стороне от этой прекрасной истории. Собчак в самый разгар подписной кампании отправилась на Бали на корпоратив. Вместе с ней Иванушки, Семенович, Камеди-Клаб, Шнуров и коллективная Катя Лель», — сообщил Албуров.

    Этот пост стал поводом для бурной дискуссии в соцсетях. Одни пользователи напомнили, что Ксения Анатольевна обещала не зарабатывать на корпоративах во время своей предвыборной кампании. Другие сочли, что на Бали она как раз и вела своеобразную политическую деятельность, агитируя голосовать за себя, занимаясь фандрайзингом и сбором подписей.

    «Ксения Собчак проводит корпоратив у миллиардера Александра Рослякова на Бали. Интересный способ сбора подписей, надо сказать», — отметил в Twitter Артем Южаков.

    «Собчак вместо предвыборной кампании выступает тамадой на Бали. Тамада-президент. Кандидаты, которых мы заслужили», — написал пользователь под ником Const.

    Сама Ксения Анатольевна поспешила оправдаться.

    «Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам», — ответила «недоброжелателям и завистникам» в Instagram Ксения Собчак.

     

    Как же мне надоели вбросы недоброжелателей,завистников и конкурентов! Но это ,видимо,так эти люди понимают занятия «политикой». Никаких корпоративов я не веду,собираю деньги на кампанию ,летая как угорелая туда-обратно по всему миру,-веду переговоры со спонсорами,контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели. С Путиным бы так боролись,как со мной:(

    Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

    Но эти слова вызвали новую волну негодования.

    «Получается, что Собчак потратила 300-400 тысяч рублей на полет на Бали (если бизнес-класс и только она одна), чтобы с кем-то поговорить о франчайзинге. Ясно-понятно», — отметил пользователь Twitter с ником La Russie parle.

    «Нельзя в 2018 году так нагло врать. Нельзя фальсифицировать геотеги. Нельзя пролететь за два часа от Бали до Домодедово. Нельзя называть себя кандидатом в президенты, если нет выборов. Нельзя участвовать во лжи и множить ложь», — считает Леонид Волков.

    Он отмечает, что Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram фотографии, как бы намекающие на то, что она уже вернулась в Москву, а на самом деле еще находилась на Бали. 

    Хештег #Putin стал самым популярным в Twitter

    Добавим, что в четверг хештег #Putin возглавил топ-10 самых актуальных тем Twitter и продолжает находиться на верхней строчке в пятницу. И это связано не только с большим количеством новостей в российских и иностранных СМИ, связанных с Владимиром Путиным, но и с тем, что граждане начали активнее выражать ему поддержку на предстоящих 18 марта 2018 года выборах.

    Так, к примеру, этноблогер Елена Логунова считает, что «России необходим сильный лидер».

    «Владимир Путин, без сомнения, сильный, харизматичный лидер. Я верю, что мы сможем изменить ситуацию с народным наследием», — уверена она.

    А кое-кто считает, что если в России и будет когда-нибудь женщина-президент, то выглядеть она должна так:

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #ксения собчак #ксения бородина #бали #выборы2018
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