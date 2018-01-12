Идлиб: Турция открыла новый лагерь для беженцев из провинции Хама

Идлиб, 12 января. Анкара открыла новый палаточный лагерь для беженцев на севере провинции Идлиб.

Агентство «Анадолу» сообщило, что Турция отрыла палаточный лагерь на 200 семей в северной части провинции Идлиб около населенного пункта Кефер Лусин. По словам представителя Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции в лагере построена школа, обеспечена поставка питьевой воды, созданы мобильные медицинские пункты.

В ближайших планах Анкары организовать еще один лагерь для беженцев в другом районе провинции Идлиб. Отмечается, что Турция ввела войска в сирийскую провинцию Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане. Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению стабильности в регионе и безопасности местных жителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Турция являются надежным заслоном на пути террористической угрозы в Сирии.