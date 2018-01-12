Захарова: В Сирии есть заговор с целью обелить действия США

Москва, 12 января. Российская сторона считает, что существует некий заговор об умолчании ситуации в сирийской Ракке. Эти действия необходимы заговорщикам, чтобы не дискредитировать Вашингтон, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что вокруг ситуации в сирийской Ракке, вероятно, есть некий заговор. Захарова убеждена, что его цель — обелить действия Вашингтона. Она отметила, что заговорщики делают все, чтобы не дискредитировать действия США и их союзников в Сирии. Она напомнила, что они «не имеют международного правового основания нахождения» в САР.

«В западных средствах массовой информации, политических кругах формируется, по-другому сложно это назвать, просто очевидный заговор молчания относительно истинного положения дел в Ракке», — заключила представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провокацией неудачную атаку террористов на российскую авиабазу «Хмеймим» и порт «Тартус» в Сирии. Глава государства также отметил, что России уже известны организаторы.