Путин проведет совещание Совбеза РФ и встретится с полпредом в СЗФО – Песков

Москва, 12 января. В пятницу президент России Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности ООН и встретится с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время глава государства работает в Москве. На пятницу у Путина запланирован ряд встреч, одна из них – с новым полпредом на северо-западе Бегловым.

Также в ближайшее время начнется оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Какие темы на нем планируют затронуть, Песков не сообщил, пишет РИА Новости.

«По итогам расскажем вам, какие темы поднимались», — сказал он представителям СМИ.

При этом он добавил, что с Бегловым глава государства собирается обсудить вопросы развития округа.

Ранее Дмитрий Песков сообщи, что президент России Владимир Путин примет решение об ответе РФ на возможные новые санкции США после их анализа.