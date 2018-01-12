Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука

Москва, 12 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о прошедшей встрече президента России Владимира Путина с представителем Украины в гуманитарной группе по Донбассу Виктором Медведчуком.

«Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была. Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе», — заявил Песков.

Он также напомнил, что Медведчук — один из инициаторов и активных исполнителей обмена пленными на Украине. Он уже неоднократно обсуждал эту тему с российским лидером.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча Путина и Медведчука прошла 10 января. По неподтвержденным данным, в ходе встречи обсуждался второй этап обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса.

Напомним, что в конце прошлого года прошел самый масштабный обмен пленными за всю историю украинского конфликта. Киевской стороне было передано 73 человека, а ЛНР и ДНР получили 73 и 165 человек соответственно. Этот обмен стал возможен после переговоров Владимира Путина с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком и главами ЛНР и ДНР.