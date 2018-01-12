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Дамаск надеется на содействие ООН в снятии антисирийских санкций Запада
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    Дамаск надеется на содействие ООН в снятии антисирийских санкций Запада

    13:06  12 Января 2018  /обновлено: 13:07  12 Января 2018
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    Дамаск надеется на содействие ООН в снятии антисирийских санкций Запада

    Дамаск, 12 января. Министр социальных дел Сирии Рима Кадри встретилась с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком.

    Во время рабочей встречи представитель Организации Объединенных Нация Лоукок заявил, что в 2018 году ООН потребуется три с половиной миллиарда долларов для оказания гуманитарной помощи Сирии. Сирийский министр отметила, что организация может помочь стране и другим, более актуальным способом.

    «Во время встречи я попросила ООН содействия в снятии наложенных экономических санкций, которые, в первую очередь, навредили сирийскому народу», — сказала Рима Кадри.

    Глава социального ведомства призвала ООН повлиять на западные страны, которые финансируют и поддерживают террористов. Кадри подчеркнула, что представители организации владеют картиной происходящего непосредственно с мест событий и могут подтвердить перед мировым сообществом, что в Сирии идет война с террористами.  

    Министр особо отметила, что далеко не вся гуманитарная помощь ООН достигает мирных жителей, после зачистки тех или иных районов сирийские военнослужащие неоднократно находили склады боевиков, заполненные просроченными продуктами от международных организаций.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился начать вывод войск из Сирии, после сокращения воинского контингента РФ продолжит оказывать гуманитарную помощь САР.

    Дамаск надеется на содействие ООН в снятии антисирийских санкций Запада

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #оон #рима кадри
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