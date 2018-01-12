Захарова: Сорвать Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи не удастся

Москва, 12 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что сорвать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи не удастся.

«Если у кого-то — и мы знаем, как зовут этого кого-то, это, в частности, господин Дэвид Саттерфилд (исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока) — есть эти иллюзии, то ничего у вас не выйдет, как бы вы ни старались и ни распинались перед своими законодателями», — отметила она на брифинге.

Напомним, что именно президент России Владимир Путин предложил идею провести конгресс народов Сирии. Как отметил глава российского государства, после успеха с созданием зон деэскалации в Арабской республике Россия надеется перейти к следующему этапу – проведению конгресса народов Сирии, в котором примут участие правительство, оппозиция, а также все этнические и религиозные группы.