Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Явлинского
Москва, 12 января. Центризбирком РФ в пятницу зарегистрировал 17 доверенных лиц одного из основателя партии «Яблоко» и кандидата в президенты на выборах 2018 года Григория Явлинского.
Соответствующее постановление ЦИК было принято на заседании комиссии.
«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Григория Алексеевича Явлинского в количестве 17 человек», — цитирует документ ТАСС.
Ранее ЦИК зарегистрировал 106 доверенных лиц Явлинского.
Напомним, также в пятницу Центризбирком РФ зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего президента и кандидата на выборах Владимира Путина.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Официально президентская кампания стартовала 18 декабря. Явлинский принимает участие на выборах в качестве кандидата от партии «Яблоко», ЛДПР в марте 2018 года представит Владимир Жириновский, КПРФ – директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Президент РФ Владимир Путин примет участие на выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время на территории России идет сбор подписей в его поддержку. Ранее социологические опросы показали, что уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за Путина.