Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США
Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин примет решение об ответе России на возможные новые санкции США после их анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал возможный новый санкционный список США, в который якобы попали 300 россиян (вместе с членами семей). Представитель Кремля отметил, что публикациям в СМИ верить нельзя, и Москва ждет соответствующего заявления от Госдепартамента США.
«Его (список. — Прим. ФАН), конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать. Дождаться, будет ли этот список, потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Поэтому нужно посмотреть, что будет за список. Нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция».
Он отметил, что при принятии решения об ответе России будут учитываться интересы страны.
«Конечно же, решение будет принимать президент России», — заключил Песков.
Ранее Путин обратил внимание, что новые возможные санкции Вашингтона против России только ухудшат отношения между двумя странами. Глава государства подчеркнул, что «ничего хорошего здесь нет и быть не может».