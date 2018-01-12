Эксперты поддержали РКН в вопросе защиты биометрических данных

Журналисты издания The Tribune (Индия) в ходе своего расследования получили доступ к биометрическим данным миллионов соотечественников всего за восемь долларов. У неизвестного продавца в WhatsApp журналисты приобрели пароль и логин для входа на сайт Агентства Индии по уникальной идентификации (UIDAI), где находятся данные миллионов людей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отметим, что UIDAI закрепляет за каждым жителем Индии уникальный идентификатор — Aadhaar. К нему привязаны имена, фамилии, телефонные номера, адреса, банковские данные и биометрические параметры. В последнем случае речь идет об отпечатках пальцев и сканах радужной оболочки глаза. Таким образом, журналисты получили полную информацию о своих соотечественниках, включая самую личную.

Напомним, что Роскомнадзор уже довольно давно говорит об этой проблеме. Так, например, глава российского ведомства Александр Жаров ранее выступал за запрет биоидентификации несовершеннолетних. Кроме того, он выражал обеспокоенность по поводу проекта Сбербанка «Ладошки» по идентификации российских школьников. Позиция РКН однозначна: биометрические данные граждан России должны быть защищены, нельзя допустить их бесконтрольное распространение, не говоря уже о краже.

Ситуация обостряется

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в комментарии ФАН подчеркнула: в век почти полной интернетизации мира абсолютно логично, что данные пользователей постепенно переносятся в Сеть. Однако с каждым годом ситуация катастрофически обостряется.

«Последние годы неоднократно поступали сообщения о том, что персональные данные активно похищаются. Причем не только финансовые, но в принципе абсолютно любые, касающиеся человека. Если раньше это было лишь страшилкой, то сейчас это приобрело масштаб серьезной угрозы. Инцидент в Индии лишь это подтверждает. Хотя кража такого массива информации за 8 долларов через дилера в WhatsApp выглядит абсурдной, но такова нынешняя реальность. Ваша жизнь стоит всего 8 долларов. Звучит грубо, но за эту смешную сумму хакер может получить абсолютно любые ваши данные», — пояснила Наталия Елисеева.

Безусловно, отметила эксперт, в России положение с защитой биометрии обстоит лучше, чем в Индии. Но это еще связано с тем, что биометрия пока не введена в обширный обиход. Хотя от этого нас отделяет всего несколько лет.

«Соответственно, резонным встает вопрос защиты. Поэтому все, с одной стороны, кажущиеся радикальными, заявления Роскомнадзора о биометрических данных и ограничениях оказываются абсолютно оправданными. Как только мы отдаем свои данные в Сеть, они могут попасть в третьи руки. И поскольку люди не всегда об этом задумываются, для этого есть компетентные органы, которые в данный момент ведут работу абсолютно правильно», — заключила Наталия Елисеева.

Кража личности

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что данная проблема имеет две важных стороны. Первая и уже достаточно хорошо известная — это возможность доступа к какой-либо базе данных.

«Данная тема достаточно хорошо изучена, и меры предосторожности известны и понятны, как для материальных носителей, так и для цифровых. Безопасность здесь обеспечивается соблюдением хорошо известных и иногда даже тривиальных правил, вопрос лишь в следовании им. В этой сфере случаются утечки, но они являются обычно серьезным нарушением, обязательно должны повлечь за собой последствия, в том числе и правовые, которые также обычно уже хорошо известны», — добавил Сергей Простаков.

Второй вопрос, отметил эксперт, это широкое распространение биометрических технологий, которые позволяют однозначно идентифицировать человека. Их преимущество — это удобство и скорость, которые для пользователей имеют важное значение. Это объясняет их популярность и расширяющуюся область внедрения данных технологий.

«Но удобство довольно часто приносится в жертву безопасности. Кражи данных кредитных карточек, паролей и ключей доступа от различных сервисов стали обычным видом преступления. И биометрические данные, позволяющие буквально «украсть личность», становятся таким же объектом атаки злоумышленников.

Последствия попадания в недобросовестные руки личных данных могут быть для многих катастрофическими. Уже сейчас ведущие корпорации, особенно такие цифровые гиганты, как Apple, Google, Microsoft, обладают огромными массивами информации о жителях планеты, использование которых зачастую бывает довольно спорным и угрожающим приватности. Поэтому сохранность личных данных должна обеспечиваться тем, кому в современном мире граждане делегируют полномочия по обеспечению безопасности — государством и его уполномоченными органами», — рассказал Сергей Простаков.

По словам эксперта, в индийском случае мы видим их слабость и незащищенность, что и позволяет с легкостью добывать личные данные и продавать их за очень низкую цену. Это конкретный пример опасности, который касается огромного количества людей.

«Поэтому усилия российских ведомств, в том числе и Роскомнадзора, по обеспечению безопасности данных граждан нашей страны понятны и абсолютно оправданы. Роскомнадзор выступает защитником конфиденциальности и приватности россиян в глобализующемся мире, в котором граждане других государств подобного внимания зачастую лишены», — резюмировал Сергей Простаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных.