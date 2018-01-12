В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе

Москва, 12 января. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявления командующего ВМС ВС Украины Игорь Воронченко о том, что почти вся оставшаяся в Крыму украинская боевая техника якобы была отремонтирована.

По словам парламентария, на сегодняшний день в Севастополе остаются два десятка кораблей, которые ранее входили в состав ВМС ВСУ, однако по своему состоянию они близки к металлолому.

При этом Белик особо подчеркнул, что в плачевном состоянии они находились еще на момент присоединения Крыма к России весной 2014 года, поскольку «обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному «освоению» выделенных на ремонт средств».

Депутат напомнил, что большой десантный корабль «Константин Ольшанский» нуждается в капремонте еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, а дизельная подлодка «Запорожье» находилась в таком состоянии, что с базы на базу ее перемещали на буксире.

Напомним, о том, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, президент РФ Владимир Путин заявил 11 января.

«Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — добавил он.

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко тут же поспешил заявить, что в Крыму было восемь боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один — БДК «Ольшанский», а корвет «Луцк» находился на ремонте, пишет «Газета.Ru».

В соцсетях заявления Киева восприняли с сарказмом. «Командующий ВМС Украины: Почти вся украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была отремонтированной. Ну конечно же. Это он после слов Путина о том, что они могут её забрать. Теперь начнут: «три магнитофона, три кинокамеры…», — пишет пользователь под ником Радио Стыдоба.

Командующий ВМС Украины: Почти вся украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была отремонтированной.

Ну конечно же. Это он после слов Путина о том, что они могут её забрать. Теперь начнут: "три магнитофона, три кинокамеры..." — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) January 11, 2018

В ответ ПрограммистШтукатур напомнил, что киевские власти на протяжении четырех лет «трындели как Янукович развалил армию и воевать не чем», поэтому заявления о том, что техника, оказывается, в полном порядке несколько удивляет.

"...была отремонтированной..." - так 4 года трындели, что янык развалил армию и воевать нечем — ПрограммистШтукатур (@JavaVatnik) January 11, 2018

«Они считают, что у всех память как у рыбок», — объяснили ему в комментариях.

«У нас все ходы записаны. Поэтому пусть орут как потерпевшие…», — заметила другая участница обсуждения. А Антон Захаров в шутку решил уточнить, про что именно идет речь: «про ту подлодку, что была к пирсу приварена».