18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Академия танца Эйфмана отберет талантливых детей в Архангельске
Политика
В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе

    13:43  12 Января 2018  /обновлено: 13:53  12 Января 2018
    495

    В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе

    Москва, 12 января. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявления командующего ВМС ВС Украины Игорь Воронченко о том, что почти вся оставшаяся в Крыму украинская боевая техника якобы была отремонтирована.

    По словам парламентария, на сегодняшний день в Севастополе остаются два десятка кораблей, которые ранее входили в состав ВМС ВСУ, однако по своему состоянию они близки к металлолому.

    При этом Белик особо подчеркнул, что в плачевном состоянии они находились еще на момент присоединения Крыма к России весной 2014 года, поскольку «обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному «освоению» выделенных на ремонт средств».

    Депутат напомнил, что большой десантный корабль «Константин Ольшанский» нуждается в капремонте еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, а дизельная подлодка «Запорожье» находилась в таком состоянии, что с базы на базу ее перемещали на буксире.

    Напомним, о том, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, президент РФ Владимир Путин заявил 11 января.

    «Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — добавил он.

    Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко тут же поспешил заявить, что в Крыму было восемь боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один — БДК «Ольшанский», а корвет «Луцк» находился на ремонте, пишет «Газета.Ru».

    В соцсетях заявления Киева восприняли с сарказмом. «Командующий ВМС Украины: Почти вся украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была отремонтированной. Ну конечно же. Это он после слов Путина о том, что они могут её забрать. Теперь начнут: «три магнитофона, три кинокамеры…», — пишет пользователь под ником Радио Стыдоба.

    В ответ ПрограммистШтукатур напомнил, что киевские власти на протяжении четырех лет «трындели как Янукович развалил армию и воевать не чем», поэтому заявления о том, что техника, оказывается, в полном порядке несколько удивляет.

    «Они считают, что у всех память как у рыбок», — объяснили ему в комментариях.

    В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе

    «У нас все ходы записаны. Поэтому пусть орут как потерпевшие…», — заметила другая участница обсуждения. А Антон Захаров в шутку решил уточнить, про что именно идет речь: «про ту подлодку, что была к пирсу приварена».

    В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе

    В Госдуме рассказали о состоянии украинского «металлолома» в Севастополе

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #украина #крым #госдума #севастополь #техника
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

      14:58 12 Января 2018 41
      Читать
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США
      11:44
      Сегодня

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России
      7:20
      Сегодня

      Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ
      5:40
      Сегодня

      Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты
      0:25
      Сегодня

      Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 27815

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6700

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6622

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11956

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11653
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      263
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      785
      Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

      Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

      12:34   12 Января 2018
      118
      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      11:18   12 Января 2018
      3605