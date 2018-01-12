18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Виновных в сжигании свалки под Домодедово привлекли к ответственности
Общество
ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата на выборах-2018 Жириновского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата на выборах-2018 Жириновского

    12:58  12 Января 2018  /обновлено: 13:10  12 Января 2018
    132

    ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата на выборах-2018 Жириновского

    Москва, 12 января. Центральный избирательный комитет России (ЦИК) зарегистрировал 61 доверенное лицо лидера ЛДПР Владимира Жириновского на заседании, прошедшем в пятницу.

    Напомним, что Владимир Жириновский был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на будущих выборах президента России.

    Всем зарегистрированным доверенным лицам Жириновского будут выданы специальные удостоверения.

    Грядущие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В данный момент по всей стране идут сборы в поддержку кандидатуры Путина. Уже сейчас почти 70% россиян готовы поддержать президента на будущем голосовании. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #жириновский #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США

      13:15 12 Января 2018 219
      Читать
      11:44
      Сегодня

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России
      7:20
      Сегодня

      Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ
      5:40
      Сегодня

      Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты
      0:25
      Сегодня

      Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера
      23:26
      Вчера

      Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 27596

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6649

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6601

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11930

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11620
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      149
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      412
      Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

      Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

      12:34   12 Января 2018
      95
      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      11:18   12 Января 2018
      2492