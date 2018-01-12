ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата на выборах-2018 Жириновского

Москва, 12 января. Центральный избирательный комитет России (ЦИК) зарегистрировал 61 доверенное лицо лидера ЛДПР Владимира Жириновского на заседании, прошедшем в пятницу.

Напомним, что Владимир Жириновский был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на будущих выборах президента России.

Всем зарегистрированным доверенным лицам Жириновского будут выданы специальные удостоверения.

Грядущие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В данный момент по всей стране идут сборы в поддержку кандидатуры Путина. Уже сейчас почти 70% россиян готовы поддержать президента на будущем голосовании. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.