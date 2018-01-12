Москва, 12 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала деятельность боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в Сирии.

В ходе брифинга министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что провокации со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) усилились в первые же дни 2018 года. Представитель МИД РФ отметила, что среди провокаций «Ан-Нусры» и других группировок исламистов есть и нападения на пункты базирования российских военнослужащих.

«Вот о чем мог бы действительно рассказать интересного американским законодателям Дэвид Саттерфилд, это как раз роль США в поддержке этой структуры («Джебхат ан-Нусры»)», — заявила Захарова.

Во время слушаний в американском Конгрессе представитель госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил, что Штаты не намерены признать легитимным проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Ранее сообщалось, что провести Конгресс народов Сирии, на котором все заинтересованные стороны смогут высказать свою точку зрения, предложил президент России Владимир Путин в октябре прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.