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Боевики «Джебхат ан-Нусры» все чаще совершают провокации в Сирии — Захарова
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    Боевики «Джебхат ан-Нусры» все чаще совершают провокации в Сирии — Захарова

    12:54  12 Января 2018  /обновлено: 13:47  12 Января 2018
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    Боевики «Джебхат ан-Нусры» все чаще совершают провокации в Сирии — Захарова

    Москва, 12 января. Официальный представитель  МИД России Мария Захарова прокомментировала деятельность боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в Сирии.

    В ходе брифинга министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что провокации со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) усилились в первые же дни 2018 года. Представитель МИД РФ отметила, что среди провокаций «Ан-Нусры» и других группировок исламистов есть и нападения на пункты базирования российских военнослужащих.

    «Вот о чем мог бы действительно рассказать интересного американским законодателям Дэвид Саттерфилд, это как раз роль США в поддержке этой структуры («Джебхат ан-Нусры»)», — заявила Захарова.

    Во время слушаний в американском Конгрессе представитель госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил, что Штаты не намерены признать легитимным проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

    Ранее сообщалось, что провести Конгресс народов Сирии, на котором все заинтересованные стороны смогут высказать свою точку зрения, предложил президент России Владимир Путин в октябре прошлого года.

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» все чаще совершают провокации в Сирии — Захарова

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #мария захарова #джебхат ан-нусра
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