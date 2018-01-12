Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Москва, 12 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея. Кроме того, российский лидер проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил, что атака на российские военные объекты в Арабской республике является попыткой подрыва отношений с партнерами, в том числе с Турцией. По его словам, партнеры России прекрасно понимают данную ситуацию, поэтому Россия, Турция и Иран будут действовать солидарно.