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Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина
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    Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

    12:34  12 Января 2018  /обновлено: 12:43  12 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

    Москва, 12 января. В пятницу Центризбирком России зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего главы государства и кандидата на выборах президента РФ в 2018 году Владимира Путина.

    Об этом говорится в соответствующем постановлении ЦИК.  

    «ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 259 человек», — устанавливается в документе.

    Напомним, в настоящее время в список доверенных лиц кандидата в президенты на выборах-2018 и действующего главы государства Владимира Путина входит 264 человека. Среди них – эстрадный певец Лев Лещенко, продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Игорь Бутман, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.

    Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

    Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщала, что список доверенных лиц увеличится до 500 человек.

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Официальная президентская кампания стартовала 18 декабря. Действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца.

    В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в его поддержку. Ранее социологические опросы показали, что порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы2018
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