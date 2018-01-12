Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил их гражданское мужество и высокую компетентность.

«Лучших представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, гражданское мужество, честность и порядочность», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин также отметил, что на протяжении всей истории прокуратура считается одним из основных институтов правоохранительной системы России.

На сегодняшний день работники прокуратуры полностью понимают значимость своей деятельности, ответственно подходят к решению всех задач, главными из которых являются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав российских граждан, обеспечение единства правового пространства страны, подчеркнул российский лидер.

Напомним, что день работника прокуратуры традиционно отмечается 12 января по указу президента РФ от 1995 года.