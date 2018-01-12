ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом на выборах-2018

Москва, 12 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты России на выборах-2018, указано в постановлении ЦИК.

Как говорится в документе, ЦИК «постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения», выдвинутого КПРФ.

Стоит отметить, что теперь Грудинин стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Первый из претендентов на пост главы государства — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Грудинин — беспартийный директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина». Основой своей предвыборной программы Грудинин считает борьбу с бедностью.

18 декабря 2018 года был дан официальный старт президентской кампании. В декабре документы в ЦИК подал действующий глава государства Владимир Путин, который примет участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. Как показывают социологические опросы, уже сейчас почти 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.