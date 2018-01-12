Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Ирана

Москва, 12 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в Сирии в преддверии конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

«В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии», — отметили в российском ведомстве.

В частности, министры обсудили пути политического урегулированию сирийского конфликта на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН.

Напомним, что о созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи стало известно на прошедшем в Астане собрании стран-гарантов в Сирии (РФ, Иран, Турция).

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры по последним событиям в Сирии с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мировые лидеры также затронули атаку дронов на российскую военную базу «Хмеймим».