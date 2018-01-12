«Это страшный человек»: Шурыгина возмущена досрочным освобождением Семенова
Москва, 12 января. Скандально известная Диана Шурыгина прокомментировала досрочное освобождение осужденного за ее изнасилование Сергея Семенова.
Шурыгина назвала досрочное освобождение Семенова несправедливым.
«Год! Он отсидел всего год! Это мало, — приводит ее слова «Подмосковье 360». — Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: «Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали».
Девушка убеждена, что она доказала его вину. Кроме того, по ее словам Семенов — «это очень страшный человек».
«Злой. И его семья злая, — констатирует Шурыгина. — Я считаю, что он должен пойти работать в детский дом. Должен приносить какую-то пользу. Должен научиться общаться с людьми и быть добрее».
Ранее осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов рассказал парням, как избежать такой судьбы.