Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Анкара, 12 января. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом рассказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Источник в МИД Турции не уточнил деталей разговора министров двух государств. По его словам, «переговоры были проведены по инициативе российской стороны», передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Переговоры были посвящены последним событиям в Сирийской республике, в том числе была обсуждена атака дронов на российскую военную базу.

Накануне глава российского государства отметил, что атака на военные объекты РФ в Сирии является попыткой подрыва отношений с партнерами, в том числе с Турцией. По его словам, партнеры России прекрасно понимают данную ситуацию, поэтому Москва, Анкара и Тегеран будут действовать солидарно.



