Украина и США провели совместные военные учения в Черном море

Москва, 12 января. Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблем ВМС США.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре командования ВМС ВС Украины. Отмечается, что целью совместных тренировок была отработка взаимодействия по стандартам НАТО.

«Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВМС Украины в Facebook.

Как уточнили в пресс-службе, учения проходили в сложных метеоусловиях, в ходе тренировок украинские вертолеты ВМС Ка-27пч и Ка-27пр совершили несколько посадок на борт американского судна, а также провели учебную разведку и наблюдения за надводной обстановкой.

Напомним, в декабре США приняли решение о поставках летального оружия Украине. Вашингтон заявлял, что речь идет о вооружении оборонительного типа, однако официальные представители РФ неоднократно подчеркивали, что таким решением США подталкивают Украину к активным военным действиям в Донбассе.

Накануне президент России Владимир Путин, комментируя установившиеся на данный момент отношения между РФ и Украиной, выразил надежду на нормализацию ситуации и подчеркнул необходимость конструктивного диалога «между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа».