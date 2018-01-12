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Украина и США провели совместные военные учения в Черном море
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    Украина и США провели совместные военные учения в Черном море

    14:29  12 Января 2018  /обновлено: 14:29  12 Января 2018
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    Украинские ВМС провели совместные учения с кораблем США в Черном море

    Москва, 12 января. Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблем ВМС США.

    Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре командования ВМС ВС Украины. Отмечается, что целью совместных тренировок была отработка взаимодействия по стандартам НАТО.

    «Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВМС Украины в Facebook.

    Как уточнили в пресс-службе, учения проходили в сложных метеоусловиях, в ходе тренировок украинские вертолеты ВМС Ка-27пч и Ка-27пр совершили несколько посадок на борт американского судна, а также провели учебную разведку и наблюдения за надводной обстановкой.

    Украинские ВМС провели совместные учения с кораблем США в Черном море

    Напомним, в декабре США приняли решение о поставках летального оружия Украине. Вашингтон заявлял, что речь идет о вооружении оборонительного типа, однако официальные представители РФ неоднократно подчеркивали, что таким решением США подталкивают Украину к активным военным действиям в Донбассе.

    Накануне президент России Владимир Путин, комментируя установившиеся на данный момент отношения между РФ и Украиной, выразил надежду на нормализацию ситуации и подчеркнул необходимость конструктивного диалога «между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сша #украина #нато #учения #черное море
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