Москва, 12 января. Израильские эксперты напомнили Киеву, что российская армия показала высокую эффективность во время операции в Сирии.

По мнению израильского военного инструктора Цви Ариэли, принимавшего участие в подготовке ВСУ, вооруженные силы РФ превосходят украинские в эффективности, это российские военнослужащие доказали во время операции в Сирии.

«В Сирии, благодаря России, Асад восстановил 50% контроля над своей территорией с минимальным вмешательством. Там ведь были только спецназ, ВВС, разведка да разные военные советники и инструкторы», — сообщил Ариэли в интервью украинским СМИ.

Военный инструктор отметил, что при этом российские военные не прибегали к «суперспособам ведения войны», их эффективность обусловлена высоким уровнем координации.

«Россия сегодня утвердилась как очень важный игрок на Ближнем Востоке, не менее влиятельный на данном этапе в этом регионе, чем США», — подчеркнул Ариэли.

Напомним, в декабре основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разгромлены. В связи с этим 11 декабря президент России Владимир Путин отдал указ о начале вывода российских войск из САР. При этом военная база РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе продолжают функционировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.