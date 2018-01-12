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Политика
В Израиле напомнили Украине о военных успехах России в Сирии
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    В Израиле напомнили Украине о военных успехах России в Сирии

    13:51  12 Января 2018  /обновлено: 13:51  12 Января 2018
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    В Израиле напомнили Украине о военных успехах РФ в Сирии

    Москва, 12 января. Израильские эксперты напомнили Киеву, что российская армия показала высокую эффективность во время операции в Сирии.

    По мнению израильского военного инструктора Цви Ариэли, принимавшего участие в подготовке ВСУ, вооруженные силы РФ превосходят украинские в эффективности, это российские военнослужащие доказали во время операции в Сирии.

    «В Сирии, благодаря России, Асад восстановил 50% контроля над своей территорией с минимальным вмешательством. Там ведь были только спецназ, ВВС, разведка да разные военные советники и инструкторы», — сообщил Ариэли в интервью украинским СМИ.

    Военный инструктор отметил, что при этом российские военные не прибегали к «суперспособам ведения войны», их эффективность обусловлена высоким уровнем координации.

    В Израиле напомнили Украине о военных успехах РФ в Сирии

    «Россия сегодня утвердилась как очень важный игрок на Ближнем Востоке, не менее влиятельный на данном этапе в этом регионе, чем США», — подчеркнул Ариэли.

    Напомним, в декабре основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разгромлены. В связи с этим 11 декабря президент России Владимир Путин отдал указ о начале вывода российских войск из САР. При этом военная база РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе продолжают функционировать.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #украина #вс рф
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