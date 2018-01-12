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Общество
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Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек
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    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    12:30  12 Января 2018
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    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    Сирия, 12 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять мирных жителей, в иракской провинции Киркук арестовано 56 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» два поселения Хамы.

    «Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА на западе провинции Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): теряет позиции в провинции Даръа.

    Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    В городе Харасте Восточной Гуты продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. По данным Al-Masdar News, несмотря на яростное сопротивление боевиков, правительственным войскам удалось значительно продвинуться в освобождении окрестностей стратегически важной военной базы. Теряя позиции, радикалы стягивают в Харасту подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Также местные источники пишут, что повстанцы развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения склада военной техники.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    В населенном пункте Абу Хамам на востоке провинции Дейр-эз-Зор прогремело два взрыва, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации в результате происшествий погиб один мирный житель поселения, еще четыре человека получили ранения.

    В окрестностях населенных пунктов Гаранидж и Хаджин продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Об этом также пишет SOHR. Напомним, разрозненные группировки ИГ скрываются на подконтрольных курдам территориях региона, совершая периодические атаки на позиции SDF.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    В районе поселения Ядуда зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и радикалами, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, недавно боевики открыли огонь по кварталам административного центра региона, спровоцировав ответные действия САА.

    На западе провинции Даръа, по данным SOHR, продолжаются ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы захватили у «свободной армии» несколько населенных пунктов в районе бассейна реки Ярмук.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает противостоять радикальным исламистам «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Хама. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что интенсивные перестрелки между САА и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются на востоке региона.

    Информационное агентство Muraselom сообщает, что в результате ожесточенных боев в северо-восточной части провинции сирийская армия выбила радикалов из населенных пунктов Ум Миял и Ум Сахридж.

    Ирак

    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек

    Источник в социальной сети Twitter (@qFxgRiHe4SQQAM1) передает, что террористы «Исламского государства» совершили подрыв жилого дома, в котором находилось несколько бойцов «Хашд аш-Шааби». Инцидент произошел в городе Тикрит северо-западнее Багдада. Другой Twitter-канал (@epoutny57ja72) пишет, что в том же районе ИГИЛовцы уничтожили автомобиль иракских ополченцев.

    Иракская армия совместно с ополчением «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию против ИГИЛ1 в провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News сообщает, что на данный момент в регионе было арестовано 56 радикальных исламистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #даръа #джебхат-ан-нусра #сса #хараста
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    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек
    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура
    Сирия итоги за сутки на 12 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Алеппо, под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора
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