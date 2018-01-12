«Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

10 января 2018 года международная компания Medium Gallup опубликовала результаты опроса жителей Сербии об их отношении к иностранным политикам. Первое место занял президент России Владимир Путин — к нему относятся с симпатией 80% сербов. Но даже такая впечатляющая цифра ставит Сербию только на пятое место в мире после Вьетнама, Казахстана, Армении и России, говорят опросы Medium Gallup.

Для сравнения: к лидеру Китая Си Цзиньпину выражают симпатию 61% опрошенных сербов, а к занявшей третье место Ангеле Меркель — всего 38%. При этом несколько опросов, проведенных сербскими социологическими агентствами и СМИ, показывают, что по своему рейтингу Путин опережает не только всех иностранных, но и всех местных политиков.

Обычно такие результаты сторонники евроатлантических ценностей объясняют тем, что в ряде стран традиционно позитивно относятся к России и автоматически переносят эту любовь на того, кто ею руководит. При этом они предпочитают не вспоминать о причинах любви к нашей стране, а также не могут объяснить, почему ничего подобного не было с Борисом Ельциным. С большим трудом мне удалось вспомнить только два факта неформального выражения симпатии к нему: его именем назвали сорт водки и его образ использовался в рекламе английской водки «Borzoi».

В году есть один день, когда можно выразить свое отношение к Владимиру Путину как к человеку, а не как к президенту. Этот день не отмечен в календаре, о предполагаемых празднествах в этот день не сообщают заранее СМИ и, тем не менее, ежегодно множество людей во многих странах мира отмечают 7 октября день рождения самого известного из ныне живущих русских.

Вспомним, например, как это было в 2017 году. Сразу в трех крупных европейских городах появились его большие портреты на стенах, нарисованные местными художниками. В Париже на портрете рядом с поздравлением с днем рождения была надпись «Миротворец», в Берлине — строфа из оды «К радости» немецкого классика Фридриха Шиллера, ставшая гимном ЕС:

«Ты сближаешь без усилья

Всех разрозненных враждой,

Там, где ты раскинешь крылья,

Люди — братья меж собой».

А в Барселоне 7 октября рядом с портретом Путина написали: «Каждый народ имеет право на самоопределение», что сейчас очень актуально для каталонцев.

Как всегда широко отметили день рождения Владимира Путина и на Балканах. Здесь уже стали складываться традиции, связанные с этим днем. Так, в той же Сербии во многих городах есть рестораны и кафе, названные в честь нынешнего президента России. 7 октября во многих из них пекут праздничные торты и угощают посетителей. Особенно прославилось заведение в городе Нови Сад, где его владелец Радивой Миланич, начиная с 2014 года, выпекает торт размером в 1,5 квадратных метра и весом в 17 килограммов с надписью на сербском «Счастливого дня рождения, уважаемый Владимир Путин».

В интервью информационному агентству «Србин.Инфо» Миланич заявил: «Для меня большая честь, что именно тут празднуется день рождения величайшего государственного деятеля нашего века. Путин проявляет огромное уважение к Сербии. Он спас нашу сестру Россию в последний момент и поставил ее на ноги. Кроме того, Сербия видит в нем того редкого государственного деятеля, который противостоит американской гегемонии».

Владелец кафе «Путин» в городе Крагуевац также очень рад, что его кафе стало местом встреч всех русофилов города и носит имя такого выдающегося человека, чьи дела и идеи пользуются любовью в Сербии.

Директор Музея восковых фигур в городе Ягодин Елена Булатович сообщила, что с тех пор, как у них появилась фигура Путина, число посетителей увеличилось на 50%, и все хотят сфотографироваться именно с ним, поэтому возле нее постоянно очереди.

В сербских городах наряду с футболками и магнитами с изображением исторических героев Сербии на каждом углу продаются также изделия с изображением российского президента Владимира Путина. Это не пропаганда, но объективный показатель: если бы эти изделия не пользовались спросом, то торговцы бы их просто не продавали. Что интересно, таких же товаров с портретами современных политиков из ЕС, США и самой Сербии нигде не купишь.

В соседней Македонии ко дню рождения русского лидера издательский дом «Ѓурѓа» выпустил книгу «Зборови што го менуваат светот» («Слова, которые меняют мир»), в которую включены статьи Путина и его выступления на международных встречах и конференциях.

Автор предисловия к книге Эмилия Гелева объяснила, что название книги очень точное, так как русский президент изменил ход мировой геополитической истории, и сказала: «Все больше число сторонников и соратников Владимира Путина, которые понимают его борьбу за трансформацию мира от англоамериканской гегемонии к многополярности, за баланс в отношениях между народами».

7 октября СМИ Македонии в качестве музыкального поздравления транслировали песню о Путине, написанную местным певцом Александром Джеповским два года назад. Песня представляет собой диалог между певцом и президентом России. ФАН представляет перевод этой песни на русский язык:

«Заплакала Македония, заплакала

О Путине, Путине Владимире.

Где ты Путин, Путин Владимир?

Сейчас приди, от ЕС и НАТО нас защити.

Где ты Путин, Путин Владимир,

Сейчас ли придешь, от Америки защитишь?

«Слышу тебя народ, народ порабощенный македонский,

Внуки Александра Македонского.

Сейчас закончу я в Сирии и в Турции

И иду в Македонию.

Вы народ, народ православный, наилучший.

Я вас спасу от дьяволов американских.

Климент и Наум дали нам слово и азбуку.

Вы нам дали церковь и письменность

И мы это не забыли».

В подлиннике на македонском языке песню можно послушать здесь:

С огромной симпатией относятся к президенту России и в Черногории. Там большой интерес вскоре после его нынешнего дня рождения вызвала публикация фотографии в Facebook из семейного архива местного жителя, который утверждает, что на ней изображен Владимир Путин в столице страны Подгорице 21 апреля 1979 года.

Десятки тысяч черногорцев обсуждали подлинность этой фотографии, и подавляющему большинству хотелось, чтобы она была настоящей.

Интересную мысль высказал в ходе обсуждения Драган Гаврилович: «Уверен, что это Владимир Путин, потому что он смелый человек и не побоялся бы приехать в Титоград (так тогда называлась Подгорица) всего через пять дней после сильного землетрясения».

Facebook показывает и отношение болгар к лидеру России. В группе «РПГ. Русофилы — Путинская гвардия» состоят 13420 человек. Они тоже ежегодно отмечают день рождения российского президента. Так, в этом году, несмотря на проливной дождь, на центральной площади Пловдива у мэрии Движение русофилов «Петко Войвода» установило шатер и угощало жителей города чаем, квасом, конфетами и пельменями под звуки русских песен. Всем желающим раздавали флаги России и портреты Путина. На растянутом транспаранте было написано: «Поздравляем с днем рождения президента и миротворца Владимира Владимировича Путина». Любой желающий мог написать свое пожелание президенту России. Наряду с традиционными записями типа «Будьте здоровы!», «Успехов в труде на благо России и Болгарии» были и такие: «Громи врагов!», «Ты — наша надежда на будущее», «Еще немного и Вам придется освобождать Болгарию снова», «Нам Путин — отец, а Россия — мать!».