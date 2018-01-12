Появились подробности атаки дронов в ДНР по схеме «Хмеймим»

Донецк, 12 января. Ополченцы в Донецкой народной республике рассказали подробности атаки беспилотника на позиции в ДНР.

Журналисты проекта WarGonzo рассказали об атаке БПЛА на позиции ополчения, которые были совершены за месяц до нападения на базу «Хмеймим» в Сирии по аналогичной схеме. Донецкие силовики рассказали, что атака произошла в «серой» зоне во время противостояния ДНР и ВСУ около населенных пунктов Травневое и Гладосово.

Отмечается, что украинская сторона сбросила с беспилотника самодельное взрывное устройство с поражающими элементами на бойцов одной из донецких бригад, дислоцированных под Горловкой. Боеприпас едва не убил командира подразделения, который едва успел выскочить из автомобиля. В результате атаки беспилотника машина командира получила множественные осколочные повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 января боевики в Сирии попытались атаковать российские военные объекты «Хмеймим» и «Тартус». Все 13 беспилотников, запущенные из провинции Идлиб, были обезврежены. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что атаке боевиков предшествовала серьезная подготовка.