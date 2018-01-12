В России создадут тяжелую огнеметную систему нового поколения «Тосочка» 

Москва, 12 января. Опытный образец тяжелой огнеметной системы нового поколения «Тосочка» на данный момент создается в России, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Лепин констатировал, что в прошлом году в ходе реализации инвестиционной программы на НПО «Сплав» был запущен проект «Прорыв». Его задачей является расширение производственных мощностей. В рамках этого проекта на «Сплаве» в 2019 году будет запущен новых цех, на котором начнется производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

«На НПО «Сплав» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний», — также добавил гендиректор «Техмаша».

Лепин уточнил, что у «Тосочки» будут улучшенные тактико-технические характеристики. Кроме того, система будет выполнена на колесном шасси.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству обратил внимание, что у РФ проверенная временем репутация первоклассного производителя самой сложной военной техники. Он добавил, что российское оружие производится в соответствии с требованиями международного права, режимов нераспространения и контроля над вооружениями.