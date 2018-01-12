«Позор Украины»: Чубаров отреагировали на предложение Путина вернуть корабли

Киев, 12 января. Глава запрещенного в России меджлиса1 крымских татар1 Рефат Чубаров заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму и находящейся в плачевном состоянии украинской боевой техники является «унижением национальной гордости украинцев».

Именно поэтому Чубаров призвал киевские власти не соглашаться на передачу, а тем, кто «уже клюнул», он посоветовал «хотя бы не выставлять себя на вселенский позор».

Особое возмущение его вызвали слова командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, заявившего, что вопрос о возвращении военной техники из Крыма будет подниматься «на высшем политическом уровне руководства страны».

«Да просто не позорьте Украину!» — заявил в ответ Чубаров.

Ранее против передачи Украине военной техники выступил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк. По его мнению, принятие предложения РФ — это «очередная сдача Украины».

Напомним, о готовности передать Украине военную технику из Крыма Владимир Путин заявил 11 января на встречи с представителями российских печатных СМИ.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать. Россия готова помочь транспортировать их в Одессу, сказал президент РФ.

«Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», —добавил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.