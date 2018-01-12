Медведчук рассказал о новой просьбе к Путину по Донбассу

Москва, 12 января. Представитель Украины в гуманитарной группе по Донбассе Виктор Медведчук рассказал о прошедшей 10 января встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью изданию «КП в Украине» украинский политик признался, что рассчитывает на влияние РФ в вопросе обмена пленными. Он также рассказал о том, каким видит дальнейшее взаимодействие Киева с ДНР и ЛНР в процессе обмена.

По словам лидера движения «Украинский выбор», «Киев должен действовать через договоренности с Россией, которая имеет влияние на непризнанные республики». Медведчук считает, что любые договоренности, достигнутые Украиной с Россией по вопросу мирного урегулирования, «будут встречены аплодисментами и в Германии, и во Франции, и в Вашингтоне, и в Брюсселе».

Он также добавил, что «прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой» может обеспечить мирное решение ситуации в Донбассе.

Украинский политик рассказал, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом в середине ноября прошлого года. Тогда он попросил повлиять на республики Донбасса в вопросе обмена пленными. Медведчук признал, что «без договоренностей с президентом России украинские власти не смогли бы достичь прогресса в переговорном процессе и провести обмен».

«Я попросил Владимира Путина использовать свой авторитет, и этот звонок возымел действие на руководителей ОРДО и ОРЛО, но окончательное решение они принимали сами», — заявил Медведчук.

Медведчук заявил, что второй этап будет возможен только в случае «наличия политической воли со стороны руководства Украины, когда во главу угла будет поставлен вопрос освобождения тех, кто удерживается в Донецке и Луганске, а не философствования по поводу того, кого надо, кого можно или нельзя освободить на подконтрольной территории».

Напомним, что в конце декабря прошел самый масштабный обмен пленными за всю историю гражданского конфликта на Украине. Киеву было передано 73 человека, а ЛНР и ДНР — 73 и 165 человек соответственно. Этот обмен стал возможен после переговоров Владимира Путина с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, а также лидерами ДНР и ЛНР.