Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

Москва, 12 января. Белоруссия не намерена «дружить» с Евросоюзом против России и строить отношения с европейскими государствами в ущерб Москве, заявил в пятницу глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, развивая торгово-экономические связи с ЕС, Белоруссия не собирается делать это за счет России или против нее.

«Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то», — подчеркнул Макей.

Глава белорусского МИД добавил, что сегодня Минску важно поддерживать нормальные отношения со всеми ключевыми игроками мировой политики, и вступать в конфронтации он не намерен, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на белорусские СМИ.

Напомним, ранее в новогоднем поздравлении главе Белоруссии президент РФ Владимир Путин призвал Александра Лукашенко укреплять связи между государствами и продолжать совместную плодотворную работу в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.